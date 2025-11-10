81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
81 ilde inşa edilecek sosyal konutlar için başvuru süreci bugün başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 'Yüzyılın Konut Projesi' başvurularında yoğun ilgi gösterildi.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde inşa edilecek, 500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı.
Edirne'de Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerine gelen vatandaşlar sıraya girerek başvurularını gerçekleştirdi.
Başvuru yapan vatandaşlardan Gökhan Kokoroz, ev sahibi olmak isteyen ve ihtiyacı olanlar için çok iyi bir proje olduğunu söyledi.
"PROJEYİ DUYUNCA MUTLU OLDUK"
Gençlere öncelik tanımalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Kokoroz, "Projeyi duyunca mutlu olduk. Banka şubesi de gördüğünüz gibi çok kalabalık. Vatandaşlara kolaylık sağlayan bir proje kira öder gibi ev sahibi olacağız." dedi.