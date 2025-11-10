81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi’ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk

(İHA)

"KİRA ÖDER GİBİ TAKSİT TAKSİT ÖDEYECEĞİZ"

Başvuru yapanlardan Berke Eskici de ev sahibi olmak istediğini belirterek, "Bir evimiz olursa çok sevineceğiz. Bize çıkarsa kira öder gibi taksit taksit ödeyeceğiz. Çok kalabalık herkes ev sahibi olmak için başvuruyor." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde de işlemleri için heyecanla sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Başvuru için sırada bekleyen 25 yaşındaki Arif Ateş, ev sahibi olabilmek için sosyal konut projesine başvuru yapacağını belirtti.