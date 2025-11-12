PODCAST CANLI YAYIN

Şehitler Serdar Uslu ve Emre Altıok'ın baba olacağı öğrenildi!

Gürcistan'da düşen askeri uçağımızdan acı haberler gelmeye devam ediyor. Şehitlerimizden Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun 4 ay ve Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un 10 gün sonra baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan C-130 tipi kargo uçağının düştüğünü ve 20 personelin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan'dan kalkan Türkiye'ye ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düşmesinin ardından bölgeden acı haber geldi. Şehitlerimizin şehadet haberi ailelerine ulaştırıldı.

4 AY SONRA BABA OLACAKTI

Kazada şehit olan askerlerimizin acı haberi memleketlerindeki baba ocaklarına düşerken, şehitlerimizden Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun eşinin 5 aylık hamile olduğu ve şehidimizin 4 ay sonra baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Şehidimiz Hava Pilot Binbaşı Serdar UsluŞehidimiz Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

ŞEHADET HABERİ

Kazada şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Bursa Yenigün Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Baba ocağına haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile verdi. Ayrıca askeri erkanın yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi.

Şehidimizin baba ocağıŞehidimizin baba ocağı

10 GÜN SONRA BABA OLACAKTI

Şehidin Kayseri'deki evine de giden heyet, şehadet haberini şehidin hamile eşine sağlık personeli eşliğinde verdi. Şehidimizin eşinin 10 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre AltıokHava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

ŞEHADET HABERİ

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, haberi anne Gülay Altıok ve baba İsa Altıok'a verdi. Şehidimizin memleketi Samsun'daki baba evi ile Kayseri'de yaşayan eşine şehadet haberi verildi.

Şehidimizin baba eviŞehidimizin baba evi

