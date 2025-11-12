PODCAST CANLI YAYIN

MHP lideri Devlet Bahçeli'den şehitler için mesaj: Her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır!

MHP lideri Devlet Bahçeli Azerbaycan dönüşünde Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin konuştu. Şehitlere rahmet dileyen Bahçeli, "Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye'ye gelmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır.

Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.

Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.

Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."

