MHP lideri Devlet Bahçeli'den şehitler için mesaj: Her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan hava sahasında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"Her ihtimal titizlikle araştırılacaktır"

Bahçeli açıklamasında, kazanın tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'ın Gence şehrinden Türkiye'ye dönüşü sırasında elim bir kazaya uğraması sonucu yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır. Bu feci olay bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır."

"Resmi açıklama öncesi iddialar hükümsüzdür"

Bahçeli, kazayla ilgili resmi açıklama yapılmadan ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Resmi açıklama paylaşılmadan, düşüş nedenleri belirlenmeden yapılan her yorum spekülasyon, her iddia temelsizdir. Bilirkişilik taslayanların dedikodu yayma çabası izahı olmayan bir yanlışlıktır" dedi.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Bahçeli, açıklamasının sonunda şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.