Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Milli değerlere hakaret kabul edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk’e yönelik hakaretamiz ifadelere tepki göstererek, “Atatürk maskesiyle düşmanlık edenlere karşıyız. İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal’e yönelik hakaretlere de aynı şekilde karşıyız” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin 102 yılda geldiği noktaya vurgu yaparak, “Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz, bu milletin en büyük gücü birliğidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadeleri kınayarak, "Atatürk maskesiyle düşmanlık edenlere karşıyız. İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz aynı şekilde karşıyız" dedi. Erdoğan, milli günlerde yaşanan tartışmaların maksatlı olduğunu da dile getirdi.

EN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİMİZ
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: "Atatürk'ün vefatının 87. sene-i devriyesinde bir kez daha saygıyla anıyorum. 102 yıldır ülkemizin gelişmesi için ter döken herkese teşekkür ediyorum. Milli günlerimizle ilgili yıkıcı tartışmaların gündeme taşınrak istediğini görüyoruz.
Atatürk maskesiyle düşmanlık edenlere karşıyız. İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz aynı şekilde karşıyız. Bu milletin en büyük gücü birliğidir. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilere aştı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile TİKA'mızı tebrik ediyorum.

YÜZYILI İNŞA EDİYORUZ
Halihazırda dünyanın 17'nci, Avrupa'nın yedinci büyük ekonomisiyiz. Kişi başına düşen milli gelirimizi 2024 yılında 15 bin 325 dolar seviyesine taşıdık.
Türkiye, yılda 7 milyar dolar savunma ihracatı yapıyor. Şimdi toplu iğne değil top yapıyoruz.
Her alanda dünya ile rekabet edebilir hale geldik. Tanklarımız, toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Türkiye'yi, kardeşliğimizi büyüttük.

Başkan Erdoğan, milli ve manevi değerlerin en kıymetli hazine olduğunu dile getirip "Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadelere, Atatürk maskesiyle düşmanlık edenlere de karşıyız" dedi.

Başkan Erdoğan, "Cumhuriyete hizmet nasıl olur 23 senede defalarca ortaya koyduk. Bizden hazzetmeyen uluslararası basın organları bile Türkiye'nin küresel satranç oyunundaki başarılı hamlelerini kabullenmeye başladı." ifadelerini kullandı.

