Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Milli değerlere hakaret kabul edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadeleri kınayarak, "Atatürk maskesiyle düşmanlık edenlere karşıyız. İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz aynı şekilde karşıyız" dedi. Erdoğan, milli günlerde yaşanan tartışmaların maksatlı olduğunu da dile getirdi.

AA



EN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİMİZ

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: "Atatürk'ün vefatının 87. sene-i devriyesinde bir kez daha saygıyla anıyorum. 102 yıldır ülkemizin gelişmesi için ter döken herkese teşekkür ediyorum. Milli günlerimizle ilgili yıkıcı tartışmaların gündeme taşınrak istediğini görüyoruz.

Atatürk maskesiyle düşmanlık edenlere karşıyız. İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz aynı şekilde karşıyız. Bu milletin en büyük gücü birliğidir. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilere aştı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile TİKA'mızı tebrik ediyorum.