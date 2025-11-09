CHP'li Böcek'in sevgilisine hediye ettiği Rolex tutuklattı

Muhittin Böcek'in sevgilisine hediye ettiği Rolex'in parasını rüşvet olarak veren iş insanı tutuklandı. Mahkeme, Muhittin Böcek'e, sevgilisi Melek Kurukama'ya hediye ettiği Rolex saati alması için, rüşvet olarak hesabına para gönderdiği öne sürülen iş insanı Berkan Genç ile galerici Halil Tolga Ayvazoğlu'nun tutuklaması kararını verdi.

