Bodrum Belediyesi’nden skandal harcama: Yarım milyon lira tatillere gitti! Sorunlar çözülmedi

Bodrum Belediyesi'nin, kronik sorunlarını çözmek yerine bütçesini eğlencelere harcadığı görüldü. Bodrum Belediyesi'nin Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı 5 yıldızlı Rixos Premium Otel'de konaklattığı ve yarım milyon lirayı bulan konaklama ücretlerinin de belediye bütçesinden karşıladığı ortaya çıktı. Ancak, Sayıştay bu kişilerin etkinliklerde yer aldığına dair tek bir fotoğraf veya video bulamadı.

