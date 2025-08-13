İmamoğlu ve 28 kişinin usulsüz diploması YÖKSİS'ten silindi! İstanbul Üniversitesi ilgili üniversitelere yazı gönderdi

İstanbul Üniversitesi (İÜ), CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu 'nun yüksek lisans mezuniyeti ve diplomasını, "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle iptal etti. 28 KİŞİNİN DİPLOMA KAYDI YÖKSİS'TEN SİLİNDİ İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişinin diploma kayıtları YÖKSİS 'ten silindi. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, lisans ve lisanüstü diplomaların iptali için ilgili tüm üniversitelere yazı gönderdi.





Bahse konu yazıda şu ifadelere yer verildi:



Üniversitemiz İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce-Türkçe) Lisans Programlarına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı gerekçesiyle Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 nolu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile; yatay geçiş kararlarının ve bu karara dayalı olarak elde edilen mezuniyetlerinin ve diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilen 28 (yirmi sekiz) kişinin ve söz konusu lisans mezuniyetlerinin iptali üzerine Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 24.07.2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda lisansüstü diplomaları iptal edilenlerin isim listesi ekte gönderilmiş olup, listede yer alan kişilerin mezuniyet durumları YÖKSİS veri tabanında güncellenmiştir.



