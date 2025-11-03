PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan kabineyi topladı! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini topladı. Beştepe'deki kritik toplantının ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama olacak. Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti ile yaptığı görüşme sonrası "İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" demişti. Öte yandan kritik toplantıda SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, Türkiye'nin Gazze Görev Gücü için yürüttüğü diplomatik temaslar, Eurofighter savaş uçaklarının alım süreci gibi meseleler değerlendirilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan kabineyi topladı! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanıyor.

Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.

KRİTİK KONULAR MASADA

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama, Gazze Görev Gücü, Eurofighter savaş uçaklarının alım süreci, Suriye'deki son durum ve futbolda bahis skandalının ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bilindiği üzere Terörsüz Türkiye Komisyonu, rapor safhasına geldi. Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, "DEM Parti ile son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

Kabinede SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu da masada olacak.

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nün inşasına ilişkin diplomatik temasları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı "Her daim hazır" olunduğunu vurguladı. Bir yandan da Gazze'de ihlal edilen bir ateşkes ortamı mevcut. Kabinede Gazze'deki durumun kapsamlıca gündeme gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması imzaladı (AA)Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması imzaladı (AA)


EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ALIMI

Başkan Erdoğan geride bıraktığımız hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması imzaladı. Almanya Başbakanı Merz'i Külliye'de ağırladı.

Eurofighter'ların envantere giriş sürecine ilişkin değerlendirmeler kabinenin gündeminde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

İÇ GÜNDEMDEKİ BAŞLIKLAR DA MASADA

Toplantıda terör operasyonları, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluklar, futbolda bahis soruşturması, sosyal konut hamlesi, ekim ayı enflasyon rakamları gibi iç politikaya dair sıcak başlıklar da konuşulacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topladı! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter...
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
AK Parti iktidarı 23 yaşında! Milli iradeye selam olsun 3 Kasım kutlu olsun
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
Kirk suikastı sonrası ABD’de 6 üst düzey isim askeri üslere taşındı!
TÜİK 2025 ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı! 47 ayın en düşüğü
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
DEM Partili Ahmet Türk'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Çözerse Erdoğan çözer
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Milli futbolcudan gizli boşanma! Affedilmez ihanet 200 milyonluk nafaka
Yağmur ve fırtına geri dönüyor! Meteoroloji’den 3 günlük alarm: O illerde yağış kesintisiz sürecek! İstanbul, Ankara...
Bağcılar'da sipariş kavgası kanlı bitti: İki eski dost arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı!
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Guinness rekorlu yarışmacı büyük riske girdi!