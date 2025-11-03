AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de AK Parti ismiyle siyaset sahnesine çıktı. 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi.
ERDOĞAN DİREKSİYONA GEÇTİ
Erdoğan'ın siyasi yasağından dolayı giremediği 2002 seçimlerinde yüzde 34,28 oy alan AK Parti, 58. hükümeti kurma yetkisini aldı. TCK'da yapılan düzenlemeyle Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasının ardından 8 Mart 2003'te Siirt seçimleri yenilendi. TBMM'ye giren Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59'uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu. Bugüne kadar katıldığı 7 genel seçimin tamamını kazandı. 23 yıllık iktidarı döneminde Başkan Erdoğan Türkiye'sinde karada, havada ve denizlerde milli politikalar hayata geçti. İşte AK Parti iktidarının 23. yılında Türkiye'nin geldiği nokta:
KOALİSYON DÖNEMLERİ SONLANDI
Hiçbir hizmet yapılamayan koalisyon hükümetleri dönemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirilmesiyle sonlandı.
VESAYET ORTADAN KALDIRILDI
2007 e-muhtıra, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü ve 15 Temmuz darbe girişimlerine direnen Erdoğan, Türkiye'den darbeler tarihine çizik atarak vesayeti ortadan kaldırdı.
TÜRKİYE IMF'TEN KURTULDU
Türkiye, IMF'den borç alan ülkeler kategorisinden çıkarak IMF'ye borç veren ülkeler kategorisine girdi.