AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı

Fotoğraf, (takvim.com.tr) DEV PROJELER HAYATA GEÇTİ Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'lere çıktı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar hem terörle mücadelede etkin rol oynadı hem de ekonomiye milyarlarca dolarlık katkı sağladı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr) TERÖRSÜZ TÜRKİYE 1990'lı yıllarda özellikle Doğu bölgesinde korkulu rüya haline gelen terör örgütü, bugün silah bıraktı, Türkiye'yi terk etti. TÜRKİYE EKONOMİSİ 5 KAT BÜYÜDÜ 2002 yılında 240 milyar dolar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2024 yılında 1,32 trilyon dolara ulaştı. Buna bağlı olarak kişi başı gelir 3 bin 500 dolardan 15 bin 500 dolara ulaştı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr) Doğalgaz ve petrol keşifleri yapıldı Havalimanı sayısı 59'a çıktı Akkuyu Nükleer Santrali inşa edildi Uzaya ilk Türk gönderildi 61 YILLIK HASRET: TOGG Türkiye'nin 61 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobil de AK Parti döneminde gerçek oldu. Gemlik'teki TOGG fabrikasında üretilen yerli elektrikli otomobillerimiz Avrupa'ya açıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

SAĞLIKTA DEVRİM: ŞEHİR HASTANELERİ

Erdoğan'ın 'Hayalim' dediği şehir hastaneleri sistemine geçildi. Türkiye'nin dört bir yanına inşa edilen şehir hastanelerinde özel hastane kalitesinde hizmet veriliyor.