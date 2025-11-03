AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti, 14 Ağustos 2001’de siyaset sahnesine çıkarak Türkiye’yi 23 yıldır kesintisiz bir şekilde şahlandırıyor. Koalisyon dönemleri sona erdi, vesayet tarihe karıştı, terör örgütleri silah bıraktı ve Türkiye ekonomisi 5 kat büyüdü. Savunmadan ulaşıma, enerjiye ve sağlıkta devrim niteliğindeki şehir hastanelerine kadar dev projeler hayata geçirildi, milli teknoloji hamlesiyle Togg ve yerli silah sistemleri Türkiye’yi dünya arenasında söz sahibi yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de AK Parti ismiyle siyaset sahnesine çıktı. 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi.

ERDOĞAN DİREKSİYONA GEÇTİ

Erdoğan'ın siyasi yasağından dolayı giremediği 2002 seçimlerinde yüzde 34,28 oy alan AK Parti, 58. hükümeti kurma yetkisini aldı. TCK'da yapılan düzenlemeyle Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasının ardından 8 Mart 2003'te Siirt seçimleri yenilendi. TBMM'ye giren Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59'uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu. Bugüne kadar katıldığı 7 genel seçimin tamamını kazandı. 23 yıllık iktidarı döneminde Başkan Erdoğan Türkiye'sinde karada, havada ve denizlerde milli politikalar hayata geçti. İşte AK Parti iktidarının 23. yılında Türkiye'nin geldiği nokta:

KOALİSYON DÖNEMLERİ SONLANDI

Hiçbir hizmet yapılamayan koalisyon hükümetleri dönemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirilmesiyle sonlandı.

VESAYET ORTADAN KALDIRILDI

2007 e-muhtıra, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü ve 15 Temmuz darbe girişimlerine direnen Erdoğan, Türkiye'den darbeler tarihine çizik atarak vesayeti ortadan kaldırdı.

TÜRKİYE IMF'TEN KURTULDU

Türkiye, IMF'den borç alan ülkeler kategorisinden çıkarak IMF'ye borç veren ülkeler kategorisine girdi.

DEV PROJELER HAYATA GEÇTİ

Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'lere çıktı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar hem terörle mücadelede etkin rol oynadı hem de ekonomiye milyarlarca dolarlık katkı sağladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

1990'lı yıllarda özellikle Doğu bölgesinde korkulu rüya haline gelen terör örgütü, bugün silah bıraktı, Türkiye'yi terk etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 5 KAT BÜYÜDÜ

2002 yılında 240 milyar dolar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2024 yılında 1,32 trilyon dolara ulaştı. Buna bağlı olarak kişi başı gelir 3 bin 500 dolardan 15 bin 500 dolara ulaştı.

Doğalgaz ve petrol keşifleri yapıldı

Havalimanı sayısı 59'a çıktı

Akkuyu Nükleer Santrali inşa edildi

Uzaya ilk Türk gönderildi

61 YILLIK HASRET: TOGG

Türkiye'nin 61 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobil de AK Parti döneminde gerçek oldu. Gemlik'teki TOGG fabrikasında üretilen yerli elektrikli otomobillerimiz Avrupa'ya açıldı.

SAĞLIKTA DEVRİM: ŞEHİR HASTANELERİ


Erdoğan'ın 'Hayalim' dediği şehir hastaneleri sistemine geçildi. Türkiye'nin dört bir yanına inşa edilen şehir hastanelerinde özel hastane kalitesinde hizmet veriliyor.

DIŞ POLİTİKADA SÖZ SAHİBİ OLUNDU


Türkiye Cumhuriyeti, oyun kurucu rolüne erişti. Özellikle Erdoğan'ın Davos zirvesinde yaptığı 'One minute' çıkışı sonrası Türkiye sözünün önemi olan ülkelerden biri oldu.


HIZLI TREN AĞLARI KURULDU


2002'den önce 1.171 km olan Türkiye'nin otoyol uzunluğu, 3.532 km'ye çıkarıldı. AK Parti iktidarlarında 1915 Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul İzmir Otoyolu kullanıma sunuldu.

MAVİ VATAN VE DENİZ FİLOSU


Türkiye füze alanında da büyük bir atılıma imza attı. Tayfun, Atmaca, Bozdoğan, Cirit, Çakır, Gökdoğan, Göktuğ, HİSAR ve SOM füzeleri çok sayıda yerli hava savunma füzeleri hizmete alındı.

Yerli ve Milli tankımız Altay TSK'nın envanterine katıldı.

