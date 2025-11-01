PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan: “İsrail masum diyorlar. Ne masumu, zalimin ta kendisi. Türkiye bunu yutmaz"

Erdoğan, “İsrail masum diyorlar. Ne masumu, zalimin ta kendisi. Türkiye bunu yutmaz” dedi ve ekledi: Türkiye, Gazze’nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil, tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan: “İsrail masum diyorlar. Ne masumu, zalimin ta kendisi. Türkiye bunu yutmaz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da konuştu:

Savaşlar, çatışmalar, eşitsizlik ve adaletsizlikler tüm insanlığın gündemini adeta işgal etmiş durumda.

Türkiye olarak insanlığın kaderinin beş ülkenin insafına terk edilemeyeceğini dile getiriyor ve bu sebeple "Dünya beşten büyüktür" diyoruz.
Son iki yılda Gazze'de yaşananları hep beraber takip ettik. İsrail hükümeti iki yıl boyunca, tüm dünyanın gözleri önünde, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 binden fazla Gazzeli'yi şehit etti.

Okullar kiliseler, camiler, hastaneler kasıtlı şekilde bombalandı. Hala ne diyorlar? "İsrail masum." E nasıl masum oluyor? BİZ YUTMAYIZ

Tam aksine masum değil; zalim İsrail'in ta kendisidir. Elinde silahlar, bombalar var; her evde silah var; kısa menzilli, orta menzilli, uzun menzilli silahlar var.
Nasıl masum oluyor? Bunu yutmazlar; hele hele Türkiye olarak biz onu yutmayız. Kalemini, kamerasını, ekranını ve köşesini Gazze'deki soykırımı karartmak için kullanan, gazetecilerin ifşası; son derece önemlidir.

Deliller ışığında soykırım faillerinin hukuk önünde hesap vermesi sağlanacaktır. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
İsrail, mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Gebze'de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Tarihi dava sonuçlandı! Piyasa değeri 30 milyon dolar... Yalı Rus mirasçılara verildi
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Zorlu İstanbul deplasmanı öncesi senaryo yazıldı! Fırtına'nın Aslan karşısındaki ilk önceliği disiplinli olmak...
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti