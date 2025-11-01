Başkan Erdoğan: “İsrail masum diyorlar. Ne masumu, zalimin ta kendisi. Türkiye bunu yutmaz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da konuştu:



Savaşlar, çatışmalar, eşitsizlik ve adaletsizlikler tüm insanlığın gündemini adeta işgal etmiş durumda.



Türkiye olarak insanlığın kaderinin beş ülkenin insafına terk edilemeyeceğini dile getiriyor ve bu sebeple "Dünya beşten büyüktür" diyoruz.

Son iki yılda Gazze'de yaşananları hep beraber takip ettik. İsrail hükümeti iki yıl boyunca, tüm dünyanın gözleri önünde, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 binden fazla Gazzeli'yi şehit etti.



Okullar kiliseler, camiler, hastaneler kasıtlı şekilde bombalandı. Hala ne diyorlar? "İsrail masum." E nasıl masum oluyor? BİZ YUTMAYIZ



Tam aksine masum değil; zalim İsrail'in ta kendisidir. Elinde silahlar, bombalar var; her evde silah var; kısa menzilli, orta menzilli, uzun menzilli silahlar var.

Nasıl masum oluyor? Bunu yutmazlar; hele hele Türkiye olarak biz onu yutmayız. Kalemini, kamerasını, ekranını ve köşesini Gazze'deki soykırımı karartmak için kullanan, gazetecilerin ifşası; son derece önemlidir.



Deliller ışığında soykırım faillerinin hukuk önünde hesap vermesi sağlanacaktır. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

İsrail, mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor...



