Trump ile Şi şimdilik anlaştı

Trump ile Şi şimdilik anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, önceki gün Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Görüşme sonrası gümrük tarifeleri konusu başta olmak üzere iki liderin bir çok konuda anlaştığı vurgulandı. Trump, fentanil öncü ilaçlarının ticaretiyle ilgili gümrük vergilerinin yarı yarıya azaltılarak yüzde 10'a düşürülmesi ile Çin'den yapılan ithalatlara uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 57'den yüzde 47'ye indirileceğini söyledi. Trump, Şi'nin Amerikan aşırı doz ölümlerinin başlıca nedeni olan ölümcül sentetik opioid fentanilin "akışını durdurmak için çok çalışacağını" söylediğini bildirdi. Çin, bu ay açıklanan nadir toprak elementleri ihracat kontrollerini askıya almayı da kabul etti.

