Mor tarlalarda imece ağı: Anadoludakiler Safranbolu’da safran imecesi düzenliyor

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler Projesi" kapsamında İmece Ağı, Safranbolu'da mor bereketi gönüllülerle paylaşıyor.

Anadolu'nun dört bir yanından gelen dayanışma ruhu, bu eşsiz coğrafyada toprağın kadim hikâyesiyle buluşarak yeni bir bereket zinciri örüyor.

Anadoludakiler, 1 Kasım Cumartesi günü Safranbolu'da "Safran İmecesi" düzenliyor. Gönüllüler, üreticilerle omuz omuza sabahın serinliğinde mor tarlalara adım atacak; narin safran çiçeklerini tek tek toplayacak, içlerinden kırmızı iplikleri özenle ayıracak ve toprağın sabırlı emeğine, doğanın mucizevi döngüsüne tanıklık edecek. Bu ortak çaba, sadece bir hasat değil, aynı zamanda Anadolu'nun dayanışma geleneğinin somut bir yansıması olacak.

TOPRAĞA DOKUN, SAFRANIN RENGİNE KATIL
Safranbolu'nun mor örtüsü altında saklı kırmızı hazine, İmece Ağı'nın ilk büyük etkinliğinde gün yüzüne çıkıyor. Batı Karadeniz'in verimli topraklarında, eşsiz mikro klimasında yetişen bu kıymetli bitki, her sonbahar mor bir şölenle bereketini sunuyor. Gönüllüler sabah erken saatlerde tarlalarda buluşacak; safranın toplanmasından işlenmesine, kurutulmasından saklanmasına kadar tüm emek dolu süreçleri bizzat deneyimleyecek. Gün içinde düzenlenecek kısa atölyelerde ise safranın tarihî yolculuğu, mutfaktaki geleneksel kullanım alanları, şifalı özellikleri ve kültürel serüveni katılımcılarla paylaşılacak.

İmece Ağı, Anadolu'nun komşuluk ve yardımlaşma geleneğini dijital platformlarla yeniden canlandırıyor. Üreticiler, ihtiyaç duydukları anda platform üzerinden çağrı yayınlıyor; gönüllüler bu çağrılara yanıt vererek yerel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor, toprağın bereketini çoğaltıyor. Safran İmecesi, bu ağın ilk adımı olarak dayanışmayı görünür kılıyor, üreticiyi güçlendirirken gönüllüyü emeğin gerçek değerine yaklaştırıyor.

Anadoludakiler, İmece Ağı'nı farklı ürünler ve bölgelerle genişleterek Anadolu'nun üretim mirasını geleceğe taşıyor. Safran İmecesi, bu büyük vizyonun yalnızca başlangıcı; dayanışma, toprağın bereketiyle birleşerek Türkiye'nin her köşesinde yeni filizler verecek.

