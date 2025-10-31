PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Tekin'den Berat Albayrak’a teşekkür: Kendisi büyük bir vizyon ortaya koydu

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesi ziyaretinde, okulun kuruluşunda dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın önemli katkısı bulunduğunu belirterek teşekkür etti. Tekin, “Enerji Dedektifi” kitapçığının tüm ilkokullarda ücretsiz dağıtılacağını ve Gazze’ye destek kermeslerinden 80 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Tekin'den Berat Albayrak’a teşekkür: Kendisi büyük bir vizyon ortaya koydu

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, gelirleri Gazze'ye bağışlanacak "Bir Okul Bin Umut Gazze" kermesini gezdi ve öğrencilerin hazırladığı "Enerji Dedektifi" adlı kitapçığı inceledi.

Bakan Tekin, kitapçığın Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilip gelecek eğitim-öğretim yılında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte dağıtılması talimatını verdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNE DESTEK

Ziyarette okulun Güneş Santrali Kurulumu Atölyesi'ni de inceleyen Tekin, öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından öğretmenlerle bir araya gelerek proje okullarının kuruluş amacını anlattı ve sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekin, müsteşarlığı döneminde kurulan okulun, yenilenebilir enerji sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefiyle hayata geçirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O dönemde bu okulu planlarken iki amacımız vardı. Birincisi, yenilenebilir enerji alanında gelişen sektöre katkı sunmak, ikincisi ise enerji tasarrufu ve çevre bilinci konusunda toplumda farkındalık oluşturmaktı."

Berat Albayrak, AABerat Albayrak, AA

BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR

Tekin, Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesi'nin kuruluş sürecinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın önemli rol oynadığını vurguladı.

Okulun açıldığı dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'a özellikle teşekkür eden Tekin, okulu planlarken kendisinden çok destek aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu okulu o zaman kurgularken iki amacımız vardı. Bir, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de yeni bir sektör gelişiyor. Bütün dünyada yeni sektör gelişiyor ve bu anlamda da bu konuda hem Ar-Ge çalışması yapacak hem de üretim süreçlerine katkı verecek nitelikli eleman istihdamıyla ilgili önemli bir açık ortaya çıkacağı belliydi. Biz de bu açığı doldurmak üzere bir okul tasarlayabiliriz, bu konuda çalışan, bu konuda üretim yapacak gençler yetiştirebiliriz diye düşünmüştük. İkincisi de yenilenebilir enerjinin ve enerji tasarrufunun toplumumuz için, dünya için ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık oluşturacak işler yapılabilir diye düşünüyorduk o zaman."

Bakan Tekin, AABakan Tekin, AA

"Tam da bu okulu kurarken hedeflediğimiz iki amaçtan ikincisine hitap ediyor. Önümüzdeki yıl ilkokullarda, en azından birinci sınıflarda çocuklarımızın ders kitaplarını ücretsiz dağıtıp masalarına bıraktığımızda birer tane de bu arkadaşlarımızın hazırladıkları kitapçığı koyabiliriz diye kendilerine taahhüt ettim, bir de anlaşma yaptık. Temel Eğitim Genel Müdürümüz ile ortak çalışacaklar. Bunu, geliştirebilecek yönleri varsa geliştirecekler. EBA'ya yükleyecek şekilde elektronik versiyonunu oluşturabilirlerse oluşturacaklar. Böylece çocuklarımıza kitapçığı ulaştırmış olacağız ama bu okuldan beklediğimiz ikinci faydayı da okulumuzun, öğretmenleri ve öğrencilerinin sağlamış olduğunu hep beraber görmüş olacağız."

"ENERJİ DEDEKTİFİ" TÜM İLKOKULLARA DAĞITILACAK

Öğrencilerin hazırladığı "Enerji Dedektifi" kitapçığının, okulun kuruluş hedefleriyle örtüştüğünü belirten Tekin, "Bu çalışmayı ülke genelinde yaygınlaştıracağız. İlkokul birinci sınıflarda ders kitaplarıyla birlikte bu kitapçığı da çocukların masasına bırakacağız." dedi.

Bakan Tekin, AABakan Tekin, AA

GAZZE'YE DESTEK, BARIŞA DAVET

Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesinde düzenlenen kermesin gelirlerinin Gazze'ye gönderileceğini vurgulayan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında bağımsızlık, adalet, insan hakları ve demokrasi değerlerinin öğrencilerde güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

"Filistinli kardeşlerimizin yeniden ayağa kalkması için okullarımızda yapılan kermeslerle 80 milyon lira civarında gelir elde edildi. Katkı veren tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tekin, eğitim dünyasının barış ve insan haklarını merkeze alması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

"Tüm ülkelerin eğitim sektörlerini barışı destekleyecek eğitimler vermeye davet ediyorum. Eğitim yoluyla kalıcı barışın mümkün olduğuna inanıyoruz."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Asgari ücret herkese yansıyacak! İşsizlik maaşı, stajyer ödemesi, tazminat...
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
D&R
Bakan Tekin'den Berat Albayrak’a teşekkür: Kendisi büyük bir vizyon ortaya koydu
İdefix
Afganistan ve Pakistan ateşkeste uzlaştı: Yeni durak İstanbul!
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!
TBMM Komisyonu “Terörsüz Türkiye” sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için bilgi verdi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de milyonluk soru heyecanı! "Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir"
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu