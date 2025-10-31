Bakan Tekin'den Berat Albayrak’a teşekkür: Kendisi büyük bir vizyon ortaya koydu

" BERAT ALBAYRAK 'A KARŞI VEFALI OLUNMALI" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müsteşar olduğu dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'ın eğitim ve öğretime verdiği desteği anlattı. Tekin, "Şu meslek liselerinde Allah rızası için biri elimden tutsun dediğimde… pic.twitter.com/3ppbgifK7y

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, gelirleri Gazze'ye bağışlanacak "Bir Okul Bin Umut Gazze" kermesini gezdi ve öğrencilerin hazırladığı "Enerji Dedektifi" adlı kitapçığı inceledi.

"O dönemde bu okulu planlarken iki amacımız vardı. Birincisi, yenilenebilir enerji alanında gelişen sektöre katkı sunmak, ikincisi ise enerji tasarrufu ve çevre bilinci konusunda toplumda farkındalık oluşturmaktı."

Berat Albayrak, AA

BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR

Tekin, Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesi'nin kuruluş sürecinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın önemli rol oynadığını vurguladı.

Okulun açıldığı dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'a özellikle teşekkür eden Tekin, okulu planlarken kendisinden çok destek aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu okulu o zaman kurgularken iki amacımız vardı. Bir, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de yeni bir sektör gelişiyor. Bütün dünyada yeni sektör gelişiyor ve bu anlamda da bu konuda hem Ar-Ge çalışması yapacak hem de üretim süreçlerine katkı verecek nitelikli eleman istihdamıyla ilgili önemli bir açık ortaya çıkacağı belliydi. Biz de bu açığı doldurmak üzere bir okul tasarlayabiliriz, bu konuda çalışan, bu konuda üretim yapacak gençler yetiştirebiliriz diye düşünmüştük. İkincisi de yenilenebilir enerjinin ve enerji tasarrufunun toplumumuz için, dünya için ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık oluşturacak işler yapılabilir diye düşünüyorduk o zaman."

Bakan Tekin, AA

"Tam da bu okulu kurarken hedeflediğimiz iki amaçtan ikincisine hitap ediyor. Önümüzdeki yıl ilkokullarda, en azından birinci sınıflarda çocuklarımızın ders kitaplarını ücretsiz dağıtıp masalarına bıraktığımızda birer tane de bu arkadaşlarımızın hazırladıkları kitapçığı koyabiliriz diye kendilerine taahhüt ettim, bir de anlaşma yaptık. Temel Eğitim Genel Müdürümüz ile ortak çalışacaklar. Bunu, geliştirebilecek yönleri varsa geliştirecekler. EBA'ya yükleyecek şekilde elektronik versiyonunu oluşturabilirlerse oluşturacaklar. Böylece çocuklarımıza kitapçığı ulaştırmış olacağız ama bu okuldan beklediğimiz ikinci faydayı da okulumuzun, öğretmenleri ve öğrencilerinin sağlamış olduğunu hep beraber görmüş olacağız."

"ENERJİ DEDEKTİFİ" TÜM İLKOKULLARA DAĞITILACAK

Öğrencilerin hazırladığı "Enerji Dedektifi" kitapçığının, okulun kuruluş hedefleriyle örtüştüğünü belirten Tekin, "Bu çalışmayı ülke genelinde yaygınlaştıracağız. İlkokul birinci sınıflarda ders kitaplarıyla birlikte bu kitapçığı da çocukların masasına bırakacağız." dedi.

Bakan Tekin, AA

GAZZE'YE DESTEK, BARIŞA DAVET

Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesinde düzenlenen kermesin gelirlerinin Gazze'ye gönderileceğini vurgulayan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında bağımsızlık, adalet, insan hakları ve demokrasi değerlerinin öğrencilerde güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

"Filistinli kardeşlerimizin yeniden ayağa kalkması için okullarımızda yapılan kermeslerle 80 milyon lira civarında gelir elde edildi. Katkı veren tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tekin, eğitim dünyasının barış ve insan haklarını merkeze alması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

"Tüm ülkelerin eğitim sektörlerini barışı destekleyecek eğitimler vermeye davet ediyorum. Eğitim yoluyla kalıcı barışın mümkün olduğuna inanıyoruz."