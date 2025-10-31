5.5 milyonluk kırmızı kart soruşturması! Savcılık "Göztepe" maçı ididası sonrası harekete geçti

PODCAST CANLI YAYIN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “bahis oynayan hakemler” çıkışı futbol gündemini sarsarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek soruşturmayı derinleştirdi. PFDK, 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verirken, bazı üst klasman hakemleriyle ilgili inceleme sürüyor. Bu arada, CHP Genel Baikanı Özgür Özel’in "Göztepe maçında 5,5 milyonluk kırmızı kart bahsi" iddiası üzerine savcılık yeni bir soruşturma daha başlattı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "bahis oyanayan hakemler" ifşası Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ PFDK CEZALARI AÇIKLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasının süren soruşturma bakımından ihbar niteliğinde kabul edildiği ve devam eden soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceğini bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında cezaları açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 149 hakemin 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin ise devamına karar verildiği aktarıldı.

BİR SORUŞTURMA DAHA
Bahis ididasına ilişkin bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göztepe'nin maçında bahis oynandığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iddialarda adı geçen olay ve kişileri araştırmak üzere resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

