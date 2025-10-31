5.5 milyonluk kırmızı kart soruşturması! Savcılık "Göztepe" maçı ididası sonrası harekete geçti

SAVCILIK SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ PFDK CEZALARI AÇIKLADI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasının süren soruşturma bakımından ihbar niteliğinde kabul edildiği ve devam eden soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceğini bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, 149 hakemin 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin ise devamına karar verildiği aktarıldı.

BİR SORUŞTURMA DAHA

Bahis ididasına ilişkin bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göztepe'nin maçında bahis oynandığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.