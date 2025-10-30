PODCAST CANLI YAYIN

Yeni kanunla trafiği tehlikeye atan magandalar yandı! Bakan Yerlikaya açıkladı | İşte verilecek cezalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanununda ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek bir motosiklet sürücüsünün videosunu paylaştı. Yerlikaya, Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Ö.E. yakalandı. Motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nca idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni kanunla trafiği tehlikeye atan magandalar yandı! Bakan Yerlikaya açıkladı | İşte verilecek cezalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanununda ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek bir motosiklet sürücüsünün videosunu paylaştı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: "Motosikletli maganda trafikten 60 gün men edildi"

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifine" göre ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek.

Mevcut kanuna göre trafikte akrobatik hareketler yapan (Araç ya da Motosiklet) sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

SİZCE BU CEZA CAYDIRICI OLABİLİR Mİ?
Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Ö.E. yakalandı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Akrobatik hareketler yapan,
- Sürücüye 46 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,
- Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız,
- Geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz.
- Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. "Biz Gereğini Yaparız"

Yeni kanunla makas atan trafik maganlarına af yok | Bakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyeti 60 gün geri alınacak para cezası kesilecek!Yeni kanunla makas atan trafik maganlarına af yok | Bakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyeti 60 gün geri alınacak para cezası kesilecek!
Yeni kanunla makas atan trafik maganlarına af yok | Bakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyeti 60 gün geri alınacak para cezası kesilecek!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'den önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Türk Telekom
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
İdefix
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
Önce Savaş Bakanlığı dedi sonra Pentagon'a talimatı verdi! Trump nükleer fitili ateşledi: Zamanlamaya dikkat
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
İkinci dönemde ilk kez! Trump ve Şi Güney Kore'de buluştu vergiler düştü
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor