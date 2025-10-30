Yeni kanunla trafiği tehlikeye atan magandalar yandı! Bakan Yerlikaya açıkladı | İşte verilecek cezalar

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Akrobatik hareketler yapan,

- Sürücüye 46 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,

- Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız,

- Geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

- Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. "Biz Gereğini Yaparız"