Yeni kanunla trafiği tehlikeye atan magandalar yandı! Bakan Yerlikaya açıkladı | İşte verilecek cezalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanununda ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek bir motosiklet sürücüsünün videosunu paylaştı.
Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Trafik Kanunu Teklifine" göre ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek.
Mevcut kanuna göre trafikte akrobatik hareketler yapan (Araç ya da Motosiklet) sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor.
SİZCE BU CEZA CAYDIRICI OLABİLİR Mİ?
Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Ö.E. yakalandı.