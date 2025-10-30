Başkan Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'den önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'i Külliye'de kabul etti. Erdoğan, Almanya ile 60 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlediklerini belirterek, "Eurofighter uçaklarının temin süreci gibi Almanya'nın son dönemde bu alanda attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyeliğimiz noktasında kendilerinden beklentilerimizi ifade ettik." derken Merz de "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Alman gazetecinin Gazze ile ilgili sorusuna ise İsrail'in soykırım suçu işlediğini belirterek, "Almanya olarak bunu görmüyor musunuz" ifadeleriyle karşılık verdi.