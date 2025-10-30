Adıyaman merkezli DEAŞ operasyonunda 5 yabancı zanlı tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheliden 5'i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.