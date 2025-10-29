Turistlere 59 bin liralık hesap kesildi, Bakanlık ceza yağdırdı!

Almanya'dan İstanbul'a Fenerbahçe–Stuttgart maçını izlemeye gelen dört turistin, Beyoğlu'nda bir restoranda yedikleri yemek sonrası 59 bin lira hesap ödemesi sosyal medyada gündem oldu.
Tepkilerin büyümesi üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri restoranda denetim yaptı. Denetimde, fiyat listesiyle turistlerin ödediği miktar karşılaştırılarak tutanak tutuldu. Yaklaşık 30 ürünün menüdeki ücreti ile alınan ücretin farklı olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından işletmeyle ilgili işlem başlatılacağı bildirildi.
İŞLETMEYE 139 BİN 304 LİRA CEZA
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin restoranda yaptıkları denetimin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca, İstanbul'daki bir balık restoranında turist müşterilere kesilen yüksek hesap iddiasına ilişkin basında yer alan haberler üzerine gerekli inceleme yapılmıştır. Gerçekleştirilen denetimde, işletmenin fiyat listesi ve adisyonları incelenmiş; servis ücreti uygulamasında mevzuata aykırılıklar ve tüketiciyi yanıltıcı işlemler tespit edilmiştir. Ayrıca fiyat etiketlerinde mevzuata uygunluk yönünden yapılan incelemeler sonucunda da aykırılıklar belirlenmiş ve ilgili ürünler için 139 bin 304 lira tutarında idari yaptırım uygulanmıştır. Bununla birlikte, tespit edilen fiyat farklılıkları ve uygulamalar, Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na iletilmiştir. Ayrıca, hanutçuluk yapıldığı yönünde bulgulara rastlanması nedeniyle konu, ilgili kurumlara sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, hem yerli hem yabancı tüketicilerimizin haklarının korunması, piyasa düzeninin ve adil ticaret ortamının sağlanması amacıyla denetimlerimiz aralıksız biçimde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
"HERHANGİ BİR HAKSIZLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
İşletme sahibi Mahsum Çakır, sosyal medyada paylaşılan adisyonun yanlış bir algı oluşturduğunu savundu. Çakır, "İşletme yetkilisiyim. Sosyal medyada paylaşılan adisyonla ilgili kendimizce bir açıklık getirmek istiyoruz. 4-5 kişi restoranıma yemek yemeye geldi. Bizim menümüzde bütün fiyatlarımızda hepsinde tek tek adisyonlarımızı da kontrol ettiğimizde hepsinde fiyat yazıyor. Sabah denetimden gelen arkadaşlara da belirttiğim gibi fiyatlarda herhangi bir sorun yok. Bir sıkıntı yok. Bu tamamıyla sadece sosyal medyada yüksek bir fiyat algısı yapılmasıdır. Fiyatlarımızı, gramajlarımızı tek tek yazıyor. Yazmama gibi bir şey söz konusu olamaz." dedi.