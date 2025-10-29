Turistlere 59 bin liralık hesap kesildi, Bakanlık ceza yağdırdı!

(Foto: DHA)

Sosyal medya dünden beri rahatsız edici şekilde paylaşımlar yapıldığı söyleyen Çakır, "Google üzerinden gelmeyen insanlar tarafından yorum yapılıyor. Ben de bunu sabah denetime gelen arkadaşlara söyledim. Biz her şeye açığız. Bizim bütün fiyatlarımız yazıyor. Burada herhangi bir haksızlık gibi bir şey söz konusu değildir. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Benim menüm şeffaf, açık. İsteyen herkes gelip kontrol edebilir. Benim fiyatlarım yazıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Benim menüm 5-6 adet yabancı dil yazıyor. İngilizcesinden, Türkçesine, Almancasına, Fransızcasına kadar hepsi yazıyor. Tek tek yazıyor. Gelip kontrol edebilirler. İtiraz hakkımız da var tabii ki. İtiraz da edeceğiz. Gerekli yerlerde itirazlarda bulunacağız. Kesinlikle ama kesinlikle usulsüzlük ya da hırsızlık asla ama asla yapmadık. Biz bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.



