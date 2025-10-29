PODCAST CANLI YAYIN

Diyanet işleri Başkanlığı'ndan 29 Ekim mesajı: Aziz milletimiz sarsılmaz imanı ile istiklal mücadelesi vermiştir

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bir asır önce aziz milletin, sarsılmaz imanı, dirayeti ve ferasetiyle tarihte eşine az rastlanır bir istiklal mücadelesi verdiğinin vurgulandığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz." denildi.

Mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümüne kavuşmanın coşkusunun yaşandığı belirtildi.

Bundan bir asır önce aziz milletin, sarsılmaz imanı, dirayeti ve ferasetiyle tarihte eşine az rastlanır bir istiklal mücadelesi verdiğinin vurgulandığı mesajda, "Şanlı tarihten aldığı ilhamla hürriyetini, vatanını ve mukaddesatını korumak için birlik beraberlik içinde hareket ederek esaret zincirlerini kırmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Tarihe altın harflerle yazılan destansı bir mücadelenin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletin yüreğinde büyüttüğü vatan sevgisinin ve hürriyet arzusunun bir eseri olduğunun altı çizilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bizlere düşen kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla koruyup her birimize emanet ettiği cennet vatanımızı, bayrağımızı, bağımsızlığımızı ve mukaddesatımızı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana her geçen gün daha da güçlenen ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla birlikte dayanışma ruhuyla çalışmaya devam etmektedir."

Mesajın devamında, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele eden asil ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

