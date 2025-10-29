Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?





3. KABUL OLACAK



DEM Parti heyeti ilk kez 10 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmişti.



O görüşmede, Pervin Buldan'a dönemin TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti. İkinci buluşma ise 7 Temmuz'da gerçekleşmiş, görüşmede Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden yer almıştı. Görüşmelere AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

TEMASIN ARKA PLANI



Kabulün perde arkasına ilişkin önemli ayrıntıları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Yeşiltaş, "Pervin Buldan ve Mithat Sancar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Bu buluşmanın, terörsüz Türkiye sürecine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. DEM Parti kaynakları, süreçte herhangi bir aksama olmadığını, aksine kararlılıkla devam ettiğini vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Yeşiltaş ayrıca, Meclis'teki "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini, önümüzdeki haftalarda MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı ve ilgili diğer bakanların da komisyon toplantılarına katılarak kapsamlı bir değerlendirme yapacağını belirtti.

İMRALI'YA ZİYARET MESELESİ



Komisyonun gündeminde dikkat çeken bir konu da İmralı ziyareti... DEM Parti'nin, komisyon bünyesinde oluşturulacak bir heyetin İmralı'ya giderek süreci yerinde değerlendirmesi yönünde bir talepte bulunduğu öğrenildi. Bu öneriye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de "sakınca yok" diyerek kapı araladığı ifade ediliyor.

Henüz somut bir adım atılmasa da, bu konunun önümüzdeki günlerde yeniden komisyon gündemine gelmesi ve Beştepe'deki görüşmede de ele alınması bekleniyor.