Bakan Tekin "Cumhuriyet biziz" notuyla paylaştı! Öğrencilerden yapay zeka destekli "Cumhuriyet Burada" filmi









BAKAN TEKİN: CUMHURİYET'E EN GÜZEL HEDİYE



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin hazırladığı filmi "Cumhuriyet biziz" notuyla X hesabından paylaştı.







Bakan Tekin paylaşımında "Cumhuriyet biziz... Sınıfta, sahada, tarlada, sofrada… Emekte, azimde, bilgide, sevgide… Her adımda, her nefeste, her kalpte" ifadelerini kullandı.