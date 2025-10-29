Bakan Tekin "Cumhuriyet biziz" notuyla paylaştı! Öğrencilerden yapay zeka destekli "Cumhuriyet Burada" filmi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. Kuruluş yıl dönümü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen Yapay Zeka Eğitimlerine katılan öğrenciler ve eğitimcilerin hazırladığı "Cumhuriyet Burada" kısa filmini yayımladı.
BAKAN TEKİN: CUMHURİYET'E EN GÜZEL HEDİYE
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin hazırladığı filmi "Cumhuriyet biziz" notuyla X hesabından paylaştı.
Bakan Tekin paylaşımında "Cumhuriyet biziz... Sınıfta, sahada, tarlada, sofrada… Emekte, azimde, bilgide, sevgide… Her adımda, her nefeste, her kalpte" ifadelerini kullandı.
Tekin, "Cumhuriyet Burada kısa fimi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen Yapay Zeka Eğitimlerine katılmış öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştı" dedi.