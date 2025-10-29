CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü 81 ilde kutlanıyor.
TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.
Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.
Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de Başkan Erdoğan'a tebriklerini iletti.
DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz." dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Başkan Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Başkan Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk,
Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.
Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz.
Ruhun şad olsun."
BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI BELLİ OLDU
Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün 21 pare top atışıyla başladı.
İLK TÖREN ANITKABİR'DE
Kutlamalarda ilk adres saat 11.00'de Anıtkabir'de olacak. Davetlilerin katılacağı resmi törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan mozoleye çelenk koyacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kortej Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek, Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.
Başkan Erdoğan, saat 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Tebrikat Töreni'nde kutlamaları kabul edecek.
Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden başlayıp Ulus'taki Birinci Meclis binasında sona erecek "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni" düzenlenecek. Askeri ve sivil 37 farklı unsurun yer alacağı geçit töreninde yaklaşık 4 bin görevli bulunacak. Geçit törenine SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin gerçekleştireceği gösteri uçuşu da eşlik edecek.
Geçit töreninin ardından saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na ev sahipliği yapacak.
Kutlamalar, Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ile tamamlanacak.