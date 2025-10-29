Bakan Murat Kurum paylaştı | Sındırgı depremi hasar tespit raporu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.





SINDIRGI HASAR TESPİT SON DURUM

Bakan Kurum, 1683 binadaki 3 bin 684 bağımsız bölümün incelendiğini, 80 konut, 45 iş yeri ve 2 ahır olmak üzere toplam 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini bildirdi.

25 MİLYON ACİL DESTEK ÖDEMESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'daki depreme ilişkin, "Acil destek ödemesi olarak valimizin emrine 25 milyon lira gönderildi. Can kaybının olmaması, tedavisi devam eden yaralı olmamasına şükrediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.