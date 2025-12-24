PODCAST CANLI YAYIN

Eski görüntüyü yeni diye paylaştılar! Karadeniz'de vurulan gemi iddiasına DMM'den yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medyada “Karadeniz’de Türkiye’ye ait bir ticari geminin vurulduğu” iddiasına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu kayıtların 13 Aralık 2025 tarihine ait olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında "Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu" yönünde yeni bir olmuş gibi paylaşılan iddiaların dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

DMM'DEN KARADENİZ'DE TÜRKİYE'YE AİT TİCARİ GEMİ VURULDU İDDİALARINA YANIT

Merkezden yapılan açıklamada, paylaşıma konu görüntülerin incelendiği ve 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu görüntülerin bugünle ya da güncel bir olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Foto: Kimi basın organlarında paylaşılan yalan haberde kullanılan görselFoto: Kimi basın organlarında paylaşılan yalan haberde kullanılan görsel

YANILTICI BİLGİLERE KARŞI UYARI

DMM, kamuoyunun yanıltılmasına neden olabilecek içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, resmî makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntü ve paylaşımların dolaşıma sokulmamasının önem taşıdığını ifade etti.

Yetkililer, özellikle kriz ve güvenlik başlıklarında yapılan doğrulanmamış paylaşımların bilgi kirliliğine yol açtığını belirterek vatandaşları resmî açıklamaları takip etmeye çağırdı.

Foto: İletişim Başkanlığı DMM X hesabı ekran görüntüsüFoto: İletişim Başkanlığı DMM X hesabı ekran görüntüsü

DMM'den yapılan açıklamanın şu şekilde oldu:

Bazı sosyal medya hesaplarında "Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu" yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir.

Bahse konu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmî makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur.

