CHP'de kongre sonrası büyük tasfiye: 300 ilçe ve 20 il başkanı değişti

CHP'de büyük tepkilere rağmen temmuz ayında ilan edilen kongreler takvimi, partide tarihi bir tasfiye operasyonunun da önünü açtı. Yönetim kadrosunun direktifleriyle, ilçe kongrelerinde de iç muhalefete ağır bir darbe indirildi.

Yine parti yönetiminin baskısı altında ilerleyen süreç kapsamında 300'e yakın ilçe başkanı değişti. Koltuğunu kaybeden ilçe başkanlarının birçoğunun eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bildirildi. Geçen hafta tamamlanan il kongreleri sonucunda da toplam 20 il başkanı değişti.