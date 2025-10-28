29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapalı, saat kaça kadar? İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

Cumhuriyet'in 102. yılı, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenecek tören ve etkinlikler dolayısıyla kentte bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar…
29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilecek resmi törenler nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapatılacak güzergahları ve alternatif yolları duyurdu. Özellikle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çevresinde yoğun önlemler alınırken, bu bölgeye çıkan tüm cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapalı olacak.
TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri,
D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri,
Yıl, Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu ve Atatürk Bulvarı'ndan Adnan Menderes Bulvarı'na girişler,
Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu Güney istikameti, Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddesi bağlantıları.