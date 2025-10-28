29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapalı, saat kaça kadar? İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

Cumhuriyet'in 102. yılı, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenecek tören ve etkinlikler dolayısıyla kentte bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar…