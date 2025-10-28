29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapalı, saat kaça kadar? İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

PODCAST CANLI YAYIN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilecek tören ve etkinlikler dolayısıyla kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sabah saatlerinde yola çıkacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için İstanbul Valiliği, kapalı olacak güzergahları ve alternatif yolları duyurdu. İşte 29 Ekim’de İstanbul’da trafiğe kapalı yollar…

Cumhuriyet'in 102. yılı, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenecek tören ve etkinlikler dolayısıyla kentte bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar…

29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilecek resmi törenler nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapatılacak güzergahları ve alternatif yolları duyurdu. Özellikle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çevresinde yoğun önlemler alınırken, bu bölgeye çıkan tüm cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapalı olacak.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri,

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

Yıl, Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu ve Atatürk Bulvarı'ndan Adnan Menderes Bulvarı'na girişler,

Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu Güney istikameti, Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddesi bağlantıları.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu, sürücülerin kullanabileceği alternatif rotalar olarak belirlendi.

Kutlamalar süresince bu bölgelerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların trafiğe çıkmadan önce güzergahlarını planlamalarını ve mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini öneriyor.

