İngiliz istihbaratıyla bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan Hüseyin Gün'ün telefonlarındaki incelemelerde İngiliz istihbaratının Türkiye'deki seçimlere nasıl müdahale ettiği belgelendi.
İngiliz istihbarat birimi MI6 ve CIA eski çalışanlarıyla irtibatlı olan Gün, Necati Özkan ile birlikte İmamoğlu'nun seçim kampanyasını, Bylock gibi bir uygulama olan Wickr üzerinden yönetti. İddiaya göre bu irtibatı da İmamoğlu adım adım izledi.
İMAMOĞLU "CASUSLUK" SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve şüpheli Hüseyin Gün'e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.