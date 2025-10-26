PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da casusluk şebekesine yönelik operasyonda yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz derin devletiyle bütün bağlantıları deşifre oldu ve 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İmamoğlu adliyede ifade verirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine adliye önünde partilileri sokağa davet ederek süreci provoke etme girişiminde bulundu.

İngiliz istihbaratıyla bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan Hüseyin Gün'ün telefonlarındaki incelemelerde İngiliz istihbaratının Türkiye'deki seçimlere nasıl müdahale ettiği belgelendi.

Ekrem İmamoğlu. (AA)Ekrem İmamoğlu. (AA)

İngiliz istihbarat birimi MI6 ve CIA eski çalışanlarıyla irtibatlı olan Gün, Necati Özkan ile birlikte İmamoğlu'nun seçim kampanyasını, Bylock gibi bir uygulama olan Wickr üzerinden yönetti. İddiaya göre bu irtibatı da İmamoğlu adım adım izledi.

İMAMOĞLU "CASUSLUK" SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve şüpheli Hüseyin Gün'e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken, İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda partili de adliyeye geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SOKAK ÇAĞRISI

Adliye önünde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, içeride İmamoğlu'nun ifadesi sürdüğü esnada dışarıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine provokatif çağrılarda bulundu.

Özel, adliye önünde yaptığı çağrıda "Bu meydandaki herkes tanıdıklarına mesaj atsın, arasın. Meydana davet etsin, buraya nasıl geldiğini anlatsın" dedi.

