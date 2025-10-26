Ekrem İmamoğlu. (AA)

İngiliz istihbarat birimi MI6 ve CIA eski çalışanlarıyla irtibatlı olan Gün, Necati Özkan ile birlikte İmamoğlu'nun seçim kampanyasını, Bylock gibi bir uygulama olan Wickr üzerinden yönetti. İddiaya göre bu irtibatı da İmamoğlu adım adım izledi.