Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! 500 sayfaya yakın ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz İstihbaratı bağlantılarını anlattı

İBB'deki yolsuzluk "Eko"sistemi organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştı.
İstanbul'la sınırlı kalmayan bu yapı; kolları FETÖ'den MI6'ya, CIA'den MOSSAD'a uzanan bir ahtapota dönüştü. İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı MI6 ile bağlantısı belgelendi.
2019'dan bugüne seçim süreçlerinin casusluk operasyonlarıyla manipüle edildiği, seçmen bilgilerinin yurt dışına sızdırıldığı kanıtlandı.
Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cü Mustafa Özcan'la bağlantılı Hüseyin Gün üzerinden İngiliz istihbaratı MI6 ile bağlantıda olduğu belirlendi.
Gün, Emniyet ve MİT'in MI6-CIA bağlantılı casusluk şebekesine düzenlediği operasyonda yakalandı ve 4 Temmuz'da tutuklandı.
İNGİLİZ CASUSU ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI
İBB'ye yönelik başlatılan casusluk soruşturması bu süreçte açıldı. Sürece müteakip İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.
500 SAYFAYA YAKIN İFADE VERDİ
SABAH'ta yer alan habere göre; 500 sayfaya yakın ifade veren Gün, İmamoğlu ve seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan'ın İngiliz İstihbaratı bağlantıları hakkında ifşaatlarda bulunduğu öğrenildi.
AJAN HÜSEYİN GÜN KİMDİR?
Ajan Hüseyin Gün'ün, İngiliz istihbaratıyla gizli temaslar kurduğu, eski bakanların fotoğraflarının uzaktan çekilip paylaşılmasında rol aldığı belirlendi. Gün'ü savcılığa ihbar edenin ise kendi üvey oğlu Ü.D.A olduğu öğrenildi. Üvey oğul, Gün'ün İngiltere, İsrail ve ABD lehine ajanlık yaptığını, seçimlerde hükümet karşıtı propagandayı finanse ettiğini ileri sürdü. Gün'e ait kriptolu telefon ve belgeler savcılığa teslim edilirken, dijital incelemede İngiliz eski istihbaratçısı Chris McGrath ile "Wickr" üzerinden yapılan gizli yazışmalar ve FETÖ kodlamaları tespit edildi.
MİT HER BİR DETAYI İNCELEDİ... FETÖ ELEBAŞI İLE BAĞLANTILI
Gün'e ait mareyaller MİT tarafından kapsamlıca incelendi. Telefonundan sivillerin ya da şirketlerin ele geçirmesi mümkün olmayan askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflar, İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösteren kişilere ait pasaport fotoğrafları bulundu.
Gün'ün FETÖ elebaşlarından Mustafa Özcan ile görüştüğü de saptandı.
CIA, MOSSAD, İSRAİL ORDUSU, NECATİ ÖZKAN VE EKREM İMAMOĞLU...
İngiliz istihbaratçı Christopher Paul McGrath, MI6 ajanı Allen Sir Mark, CIA direktör yardımcısı Miscik, MOSSAD ajanı ve Netanyahu'nun eski özel temsilcisi David Meidan, ABD Hava Kuvvetleri eski subayı Adam Zarazinski, İngiltere Eski Genel Kurmay Başkanı Guthrie, İsrail istihbarat subayı Ophir Shoham ve İngiltere ordusundan emekli general Shaw ile bağlantılı olan Hüseyin Gün'ün telefonunda "Bluestar81 Necati W Handle" notu bulundu.
"Wikr" uygulaması üzerinden İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'la yaptığı gizli yazışmaları deşifre oldu. Gün'ün "Jupiter1881" koduyla Özkan'la yazıştığı, Özkan'ın "Bluestar81" rumuzunu kullandığı saptandı.
"BİZE RESMİ YETKİ VERİLMEDİ AMA BEN RİSKİ ALDIM"
Gün'ün Özkan'a "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu etki aracı kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız. Çünkü bize resmi yetki verilmiş değil. Ama ben riski aldım... "Umarım siz, kampanya ve dolayısıyla Ekrem Bey dijital istihbarat analizimizi faydalı bulur ve uygun şekilde kullanır. Herhangi bir sorunuz olursa bana bildirin" şeklinde mesaj attığı görüldü.
İBB'DEKİ VERİ KOPYALAMA İŞİNİN ALTINDA FETÖ-MI6-CIA İZİ
Wickr üzerindeki "Bize resmi yetki verilmedi ama riski aldım" denilerek yapılan "veri tabanı" itirafı, İmamoğlu'nun mazbatasını alır almaz İBB verileri kopyalama girişimini akıllara getirdi.