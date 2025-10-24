Gerçek bir dava mücadele adamı | Mütefekkir Sadık Albayrak Giresun Üniversitesi'nde İmam Hatip öğrencilerine seslendi: Ben bu dava için bu yola düştüm (Takvim.com.tr) Elini havaya kaldırmış ve 5 parmağıyla "yeter söz milletindir" İşte o "yeter söz milletindir" lafı üzerine 27 sene zulüm, işkence ,baskı ve terör altında kalmış millet, sözde demokrasiyle ayağa kalktılar ki onlar kazandıktan sonra bile maalesef bir cemaat gitmiş Atatürk'ün heykellerine saldırmış. Sonra yeni bir kanun çıktı. Merhum Menderes dedi ki, Türkiye de iki türlü inkılap var. Biri halka malolmuş inkılap, diğer ise malolmamış inkılap.

Yani bu millet geçmişte tanrı uludur,tanrı uludur babam işte rejimin koludur gibi tekerlemelerle gitti. Demekk ki halka malolmamış inkılap nedir? Tanrı kul'dur demesi değil, Allah-u Ekber demesi lazımdı. Halka malolmamış inkılaplar ise İmam hatip okulları, halka malolmuş inkılaplardır. 14 Mayıs 1950 de Demokrat parti iktidara geldi,30 mayısa kadar Adnan Menderes Ankara'ya gitmedi, Mersin'e gitti. Menderes ne dedi, Türk milleti Müslümandır, Müslüman kalacak". İşte o devirde yeni bir eğitim ,öğretim yeniden hayata başladı. Yıllar sonra Kulelideyken gelen subaylar tuş oldu. Bunların 31 mart 1908'dekilerle kafası aynıydı. o dönemdeki askeriyedekilerin başındakiler alman militanlarıyla birlikte hareket ediyorlardı. O dönemlerde Mustafa Kemal Libya'ya gitmişti.

Niye şimdi biz Libya ile anlaşıp ,oraya asker göndermek isteyince karşı çıkıyorlar? Biz Nato'ya girdik, Orada İngilizler de de var Almanlar da, ve diğer ülkeler de var. Türkiye artık büyük bir devlet. Eski Türkiye değil. Ben bu dava için bazı nedenlerden dolayı bu yola düştüm. Biz önce iş dünyamızı kuvvetlendireceğiz. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar çok devletimizi ve insanımızı güçlendirecek başarılı öğrenciler yetiştirilecektir. Gençler ve imam hatip öğrenciler . Sizler araştıracak ,çok çalışacak ve birlikte kazanacaksanız. İşte bu nedenle gençler bu davayı bizden daha ileriye götüreceğine inanıyoruz" dedi Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda gerçekleştiren söyleşi programına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İlahiyat Dekanı Prof.Dr. Muharrem Akoğlu ,Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Mümtaz Aydın, davetliler ve öğrenciler katıldı.