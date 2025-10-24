PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da DEAŞ’a finansman operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, kalan 11 kişi ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hâkimliği, yapılan sorguların ardından 4 şüphelinin tutuklanmasına, 7 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

DEAŞ'A FİNANSMAN OPERASYONU: 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.

Rapora göre bazı şüphelilerin, çatışma bölgelerine para transferini organize eden kişilere fon sağlamak amacıyla para topladığı tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile faturasız, reçetesiz ilaçlar ele geçirildi.

