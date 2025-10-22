Louvre Müzesi'ndeki soygun, güvenlik sorununu gündeme getirdi. Uzmanlar, "Hırsızlar profesyonel... Dünyadaki tüm müzeler risk altında" dedi. Soyguncuların çaldıkları 8 mücevheri, parçalayıp satabilecekleri de belirtildi.
Louvre'daki soygun alarm verdi
