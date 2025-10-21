PODCAST CANLI YAYIN

TSK’nın Lübnan Suriye ve Irak'taki görev süresi uzatıldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak ve Suriye'deki görev süresinin 3 yıl ve Lübnan'daki görev süresinin 2 uzatılmasına ilişkin tezkereler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TSK’nın Lübnan Suriye ve Irak'taki görev süresi uzatıldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak ve Suriye'deki görev süresinin 3 yıl ve Lübnan'daki görev süresinin 2 uzatılmasına ilişkin tezkereler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TSK’nın Lübnan Suriye ve Irak'taki görev süresi uzatıldı!

TÜRK ASKERİ 3 YIL DAHA IRAK VE SURİYE'DE

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türk askeri (AA)Türk askeri (AA)

"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ AÇISINDAN HAYATİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Türkiye'nin güney kara sınırına mücavir bölgelerde terör tehdidinin sürdüğü belirtilen Tezkerede, "Terör tehdidinin sürüyor olması ve kalıcı istikrarın henüz tesis edilmemesi, milli güvenliğimiz açısından risk ve tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Türkiye, komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Diğer taraftan, Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri mevcudiyetini sürdürmekte ve ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik tehdit oluşturmaya devam etmektedir. PKK/PYD-YPG, Suriye merkezi yönetime entegre olmaya yönelik adım atmayı ayrılıkçı ve ayrıştırıcı gündemi dolayısıyla reddetmekte, ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik sürecin ilerletilmesini de engellemeye çalışmaktadır. Diğer taraftan, Suriye'de mevcut yönetimin beklenti ve gereksinimi doğrultusunda, ülkenin terörle mücadele imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi, sivillerin günlük yaşamlarını ve geri dönüşlerini olumsuz etkileyen mayınların temizlenmesi, ülkedeki kimyasal silahların yerlerinin tespiti ve imhası süreçlerinde de ulusal çabalara eşlik eden uluslararası çalışmaların desteklenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya, istikrar ve güvenlik tesis çabalarını sekteye uğratmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye'deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesi milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TEZKERELER KABUL EDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin tezkereler üzerinde yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkan Vekili Celal Adan, tezkereli oylamaya sundu. Tezkereye; AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi "evet" oyu verirken CHP ve DEM Parti ise "hayır" oyu verdi. Oylama sonucunda tezkereler Genel Kurul'da kabul edildi.

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. (Fotoğraf: AA)Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. (Fotoğraf: AA)

TÜRK ASKERİ 2 YIL DAHA LÜBNAN'DA

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin çerçevesinde Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak TBMM tarafından 31 Ekim 2024'ten itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. (Fotoğraf: AA)Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. (Fotoğraf: AA)

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerek kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

UNIFIL'in görev süresinin BMGK kararıyla 31 Aralık 2026'ya kadar son kez uzatıldığı belirtilen tezkerede, 2027 yılına kadar UNIFIL'in tedricen tasfiyesine başlanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. (Fotoğraf: AA)Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. (Fotoğraf: AA)

Tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik koşulları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması ve tedricen tasfiyesi yönündeki 2790 Sayılı Kararı uyarınca hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 1701 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren 2 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ikinci durağı Katar
İdefix
Balkanlardan karambol etkisi geliyor! Meteoroloji’den uyarı: Fırtına ve kar karışımlı yağışlar kapıda! Muğla, İstanbul...
Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?
TSK’nın Lübnan Suriye ve Irak'taki görev süresi uzatıldı!
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin tarih veremedi Beyaz Saray'dan net açıklama geldi
Cezaevi firarisi Mustafa Emlik 2 kişiyi öldürdü 7 kişiyi yaraladı: Hedefi platonik aşkı Ayşegül Can çıktı
Gündem Gazze | MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Hamas üyeleri ile bir arada!
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Bakan Kurum paylaştı... İşte Adıyaman'da son durum...
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü