Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver tutuklandı

Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye gönderilen aralarında Kenan Tekdağ ve Mason Locası Büyük Üstadı Remzi Sanver'in de bulunduğu 11 kişi 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı. 14 şüpheli ise 'ev hapsi ve 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı.

Zanlılar, MASAK raporunda yer alan 88 milyar liralık şüpheli para transferi ile suçlanıyor.