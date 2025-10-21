PODCAST CANLI YAYIN

FETÖ'ye yönelik 50 ildeki operasyonlarda 154 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 50 ilde düzenlenen operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şüphelilerden 154'ünün tutuklandığını bildirdi.

FETÖ'ye yönelik 50 ildeki operasyonlarda 154 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada

Bakan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şubelerince yapılan çalışmalar sonucu aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 50 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

154 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Son 1 aydır devam eden operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 154'ünün tutuklandığını, 79'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şüphelilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Şüpheliler terör örgütünün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

FETÖ'ye yönelik 50 ildeki operasyonlarda 154 şüpheli tutuklandı

