Son dakika! Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltında

Son dakika haberi! Koç Holding’e bağlı Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tomruk'un CHP'li İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı bildirildi.

Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İBB'DEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İFADEYE ÇAĞRILDI

Tomruk'un CHP'li İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı bildirildi.

DİVAN GRUBU GENEL MÜDÜRÜ MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Murat Tomruk, University of Massachusetts'de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania'da aynı dalda yüksek lisans yaptı. 1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi. Bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü.

2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, 2020 yılına kadar Setur'da Turizm'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Murat Tomruk Ocak 2020'den itibaren Divan Grubu Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

