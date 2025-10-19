İstanbul'da 29 Ekim provası! Yola çıkacaklar dikkat: Bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul 'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.

Trafik polisi (AA)

HANGİ YOLLAR KAPALI?



Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.