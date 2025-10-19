Emine Erdoğan açıkladı: Sıfır Atıkta küresel farkındalık şart

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Oturumu"nun açılışında konuştu. "Türkiye sıfır atık yolculuğunda 8 yılı geride bıraktı. Ne mutlu ki sıfır atık bugün dünya kamuoyu tarafından bilinen, hemen herkesin, gündelik hayatına girmiş bir kavramdır. Ancak, bu farkındalığı ilerletmek ve insanlığın ortak başarı hikayesi yapmak, hepimizin eşit çabasına muhtaçtır. Bilhassa iklim değişikliği ile mücadelede, ülkeler arasında, küresel hakkaniyetin sağlanmasından, çok uzak olduğumuzu, üzülerek görüyoruz. Ne yazık ki, uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütler, her zaman yerine getirilmiyor. Hep birlikte elimizi taşın altına koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

