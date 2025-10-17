CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 7. dalga rüşvet operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 7'nci dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mehmet Ali C. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Emrullah Tayfun Çavdar, Serkan Çavdar, Özlem Yıldız Kaya ve Emin B. tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Emin B., adli kontrolle serbest kalırken, Emrullah Tayfun Çavdar, Serkan Çavdar, Özlem Yıldız Kaya tutuklandı.