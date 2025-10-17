PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 7. dalga rüşvet operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında 3 şüpheli tutuklandı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 7. dalga rüşvet operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 7'nci dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mehmet Ali C. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Emrullah Tayfun Çavdar, Serkan Çavdar, Özlem Yıldız Kaya ve Emin B. tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Emin B., adli kontrolle serbest kalırken, Emrullah Tayfun Çavdar, Serkan Çavdar, Özlem Yıldız Kaya tutuklandı.

