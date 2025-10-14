PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 7'nci dalga rüşvet operasyonu: 6 şüpheli gözaltında!

Son dakika haberi! CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında, 6 kişi gözaltına alındı. Listede Muhittin Böcek'in kuzeni de var.

LİSTEDE BÖCEK'İN KUZENİ DE VAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında, bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, Muhittin Böcek'in kuzeni Emin B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Ç., oğlu Serkan Ç., belediye özel kalem çalışanı Melek K., mimar Özlem Yıldız K., şehir plancısı mali müşavir Mehmet Ali C. gözaltına alındı.

