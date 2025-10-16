PODCAST CANLI YAYIN

Kanserle mücadele eden pilot Bilge Derin, tedavisinde tanıştığı hemşireye ilham oldu

Kaptan Pilot Bilge Derin, göğüs kanserine yakalandı. Tedavi sırasında tanıştığı hemşire Osman Taşkın’ın desteği ve morali ile hastalığı atlattı. O da Bilge abla olarak Osman’ın en büyük hayali olan pilotluğa giden yolu açtı. İkisi şimdi THY’de uçuyor...

Türk Hava Yolları'nda görev yapan pilot Bilge Derin, 2018 yılında meme kanserine yakalandı. 10 ay süren tedavi sürecinde o dönem hemşire olan Osman Taşkın ile tanıştı. Taşkın, zor günlerinde Bilge ablasına moral vererek tedavisine destek oldu.

Hemşire Osman'ın ise küçüklüğünden beri pilotluk hayali vardı. Bilge kaptan iyileşti. Ardından Osman Taşkın'a hayaline ulaşması için büyük destek verdi. Yoğun bir çalışmanın ardından hemşire Osman Taşkın, THY'de ikinci pilot olmayı başardı. Bu mucize dolu hikaye göğüs kanseri farkındalık ayı kapsamında Türk Hava Yolları (THY) tarafından reklam filmine konu oldu.

Bilge Derin, "Tedavimin en zor döneminde hemşire Osman ile tanıştım. Osman, ağrılı tedavilerimi neşeli hale getirdi. Düştüğümde elimden tuttu, kaldırdı. Onun da çocukluk hayali pilotluktu; sadece biraz cesarete ihtiyacı vardı. Ben de ona 'Hadi, sen de başarabilirsin' dedim" ifadelerini kullandı. Pilot Osman Taşkın ise "Benim hayalim pilot olmaktı. Bilge Kaptan ile hastanede çalıştığımız dönemde yollarımız kesişti. Onun havacılığa olan tutkusu bana ilham verdi" diye konuştu.

