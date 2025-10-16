PODCAST CANLI YAYIN

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na hapis cezası!

İstanbul Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Cem Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Gölbaşı'nın "eziyet" suçundan beraatına, "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 6 yıl 10 ay 15 gün hapsine karar verdi.

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Cem Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız, Umut Özaydın ve Hasan Mert Şahin katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanıklar adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

GÖLBAŞI'NA 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Davaya ilişin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cem Gölbaşı'nın "eziyet" suçundan beraatına, "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 6 yıl 10 ay 15 gün hapsine karar verdi.

Mahkeme, "eziyet" suçundan beraatlerine hükmettiği sanıklar İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın'ı da "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Daha önce başka bir suçtan mahkumiyeti olmadığı gerekçesiyle Şahin Beyazyıldız hakkındaki ceza hükmünün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıklar Hasan Mert Şahin ve Yunus Akbalık hakkındaki davanın, "tehdit" ve "eziyet" suçlarından uzlaşma sağladıkları gerekçesiyle düşmesine karar verdi.

Sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın hakkındaki "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, bu sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de hüküm kesinleşinceye kadar devamını kararlaştırdı.

Sanıklar Gölbaşı, Atan, Şahin, Beyazyıldız ve Özaydın'ın "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma" suçundan cezalandırılmaması gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koyan mahkeme başkanı, bu sanıkların "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma" suçundan cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Burhan İvecen'in bir sosyal medya uygulamasında "@Buyukeksi" rumuzlu hesabın sahibi ve tek yöneticisi olduğu, futbol içerikli paylaşımlar yaptığı, yaklaşık 23 bin takipçisinin bulunduğu, Fenerbahçe tribün lideri sanık Cem Gölbaşı ile ilgili sosyal medyada çıkan haberler doğrultusunda mizah amaçlı paylaşımlar yaptığı aktarılmıştı.

İddianamede, olay tarihinde müştekinin eniştesine ait iş yerindeyken sanık Cem Gölbaşı'nın buraya birkaç kişiyle geldiği, telefonunu rızası dışında alarak sosyal medya hesabına girdiği, uygulama üzerindeki gönderileri kimin yaptığını sorduğu, müştekinin de internet ortamındaki görsellerde oynama yaparak paylaştığını söylediği ve özür dilediği belirtilmişti.

Sanıkların müştekiyi iş yerinden rızası dışında çıkararak depo benzeri bir yere götürdükleri ve zorla peruk taktırarak görüntüsünü kaydettikleri anlatılan iddianamede, sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla, "eziyet" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "bilişim sistemine girme" suçundan 1 yıla, "yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, sanıklar Hasan Mert Şahin ve Yunus Akbalık hakkında ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

