Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

Cem Gölbaşı ve 6 şüpheli böyle gözaltına alındı. (DHA)

Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.



7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.