Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

Cem Gölbaşı ve 6 şüpheli böyle gözaltına alındı. (DHA)
Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı (Sosyal medya)
ZORLA GÖTÜRDÜLER
Öte yandan şüphelilerin B.İ.'ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.'yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.'nin peruk taktırılarak Gölbaşı'ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.
Peruk taktırılan B.İ.'nin videoda, "Cem Abi'me yaptığım yanlışlardan dolayı özür diliyorum" dediği görülüyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, GFB lideri Cem Gölbaşı, Teknik Direktörü Jose Mourinho (Sosyal medya)
KOÇ'UN TRİBÜNDEKİ ELİ
Gözaltına alınan Cem Gölbaşı'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribündeki eli olduğu ortaya çıktı.
MOURİNHO TRANSFERİNDE SAHNEDE
Gölbaşı'nın adı Jose Mourinho transferinde yeniden gündeme gelmişti. Portekizli teknik adamın transferinin açıklandığı gün Gölbaşı, sosyal medya en çok bahsedilen isimler arasına girmişti. GFB lideri, imza töreninde fotoğraf çektirmek üzere tribünden rastgele seçildiği iddia edilen 2 kişiden biriydi. Diğer isim ise yine tribün liderlerinden Yücel Aslan. Yaşananlar sonrası Fenerbahçe taraftarları Koç'a tepki göstermişti.