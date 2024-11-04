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Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı ve beraberindeki 6 kişi sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cem Gölbaşı'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribündeki eli olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 12:15 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 13:10
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

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Bağcılar'da kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.'yi alıkoyarak peruk giydiren ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden 6 şüpheli gözaltına alındı.

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı (Sosyal medya)Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı (Sosyal medya)


Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti.

Cem Gölbaşı ve 6 şüpheli böyle gözaltına alındı. (DHA)Cem Gölbaşı ve 6 şüpheli böyle gözaltına alındı. (DHA)

Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı. Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı.

Cem Gölbaşı ve 6 şüpheli böyle gözaltına alındı. (DHA)Cem Gölbaşı ve 6 şüpheli böyle gözaltına alındı. (DHA)

Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı (Sosyal medya)Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı (Sosyal medya)

ZORLA GÖTÜRDÜLER
Öte yandan şüphelilerin B.İ.'ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.'yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.'nin peruk taktırılarak Gölbaşı'ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.

GFB lideri Cem Gölbaşı'na ''Peruk'' gözaltısı!


Peruk taktırılan B.İ.'nin videoda, "Cem Abi'me yaptığım yanlışlardan dolayı özür diliyorum" dediği görülüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, GFB lideri Cem Gölbaşı, Teknik Direktörü Jose Mourinho (Sosyal medya)Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, GFB lideri Cem Gölbaşı, Teknik Direktörü Jose Mourinho (Sosyal medya)

KOÇ'UN TRİBÜNDEKİ ELİ
Gözaltına alınan Cem Gölbaşı'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribündeki eli olduğu ortaya çıktı.

MOURİNHO TRANSFERİNDE SAHNEDE
Gölbaşı'nın adı Jose Mourinho transferinde yeniden gündeme gelmişti. Portekizli teknik adamın transferinin açıklandığı gün Gölbaşı, sosyal medya en çok bahsedilen isimler arasına girmişti. GFB lideri, imza töreninde fotoğraf çektirmek üzere tribünden rastgele seçildiği iddia edilen 2 kişiden biriydi. Diğer isim ise yine tribün liderlerinden Yücel Aslan. Yaşananlar sonrası Fenerbahçe taraftarları Koç'a tepki göstermişti.

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