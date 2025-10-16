CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İZBAN’a zam kararı

Mali krize 1 milyar 250 milyonluk yeni borç talebiyle çözüm bulmaya çalışan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma bir zam daha yaptı.



CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda İZBAN'a zam önergesi, oy çokluğu ile kabul edildi. 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere İZBAN'da 25 TL olan tam biniş ücreti 30 TL oldu.