Amanpour'dan geri vites

CNN sunucusu Christiane Amanpour, "İsrailli esirler, ortalama bir Gazzeliden daha iyi muamele görüyor" dedi. Bu açıklama Tel Aviv'den tepki görünce, işsiz kalırım korkusuyla söylediklerini yalanladı. Amanpour, "Nihayet evlerine dönen rehinelerin zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmalarının uzun zaman alacağını belirttim. Ayrıca birçok Gazzeli'den daha iyi muamele görmüş olabileceklerini söylediğim için özür diliyorum. Aslında ben farklı bir olaya işaret etmiştim" dedi. Amanpour'un skandal u dönüşüne büyük tepki oldu.