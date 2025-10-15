Zehir tacirlerine dev operasyon! Türkiye-İspanya ortak operasyonu

Türkiye ve İspanya ortaklığında uluslararası uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşması planlanan "fosil unu" cinsi eşya yüklü konteyner Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yakın takibe alındı. Türk Gümrük Muhafaza ekipleri ve İspanya Ulusal Polis Teşkilatı'nın Barcelona'da gerçekleşen baskınında, piyasa değeri 5 milyar 184 milyon TL olan 1 ton 728 kilo fosil ununa emdirilmiş vaziyette kokain yakalandı.
3 suç örgütü üyesi, uyuşturucuyu teslim alacağı sırada yakalandı.