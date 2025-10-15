Meddahlık unutulmadı! Öğretmen geleneğe sahip çıkıyor

Ankara'da yaşayan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Nalan Tunga Pehlivan, sözlü kültürün devamlılığı amacıyla pandemi döneminde hikaye anlatıcılığı ve meddahlık alanında çalışmalar yapmaya başladı. Ardından geliştirdiği projelerle binlerce çocuğa ulaştı. Ayrıca 2024'te Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Öğretmeniz" dijital platformunda, "İz Bırakan Öğretmenler Listesi"nde yer aldı. Pehlivan, çocukların geleneksel hikaye anlatıcılığıyla tanışmalarının yanı sıra sahneye çıkarak kendilerini ifade etmeleri için de eğitimler veriyor.