Eski sevgilisini feci şekilde darbetti! Genç kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor...

Ankara'da yaşayan Merve Ongun (25), evine dönüşte, bir hafta önce ayrıldığı Kaan B. (27) ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Merve Ongun, Kaan B.'nin motosikletini devirdi. Bunun üzerine Kaan B., Ongun'u sokak ortasında darbetti.



KAZA YALANI

Ongun, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralandı. Kaan B.'nin 112 Acil Servisi arayıp, "Motosikletle kaza yaptık" diyerek ihbarda bulunduğu iddia edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Ongun, yoğun bakımda tedaviye alındı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda Ongun'u darbettiği ortaya çıkan Kaan B., gözaltına alındı. Kaan B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Merve Ongun'un ablası Tülay Yılmaz, "Doktorlar, 'Yaşasa bile muhtemelen felç kalacak' diyor. Bunun peşini asla bırakmayacağım." dedi.