Başkan Erdoğan’ın Netanyahu çıkışı dünya basınında yankı buldu

Başkan Erdoğan'ın "Netanyahu, Gazze barış masasına gelemez" resti, tüm medya kanallarında manşet oldu. Sadece Avrupa değil, İsrail basını da "2. One Minute" çıkışını "Türk baskısının gücü" olarak yorumladı.
THE GUARDIAN: Trump'ın Netanyahu'yu davet planı, Erdoğan'ın uyarısı sonrası iptal edildi.
ASSOCİATED PRESS: Erdoğan'ın baskısıyla Netanyahu Mısır'a gidemedi.
RHEINISCHE POST: Erdoğan devreye girdi, Netanyahu veto yedi.
STUTTGARTER NACHRICHTEN: Erdoğan, kilit isim...
HAYOM: Erdoğan, Sisi'yi arayarak Netanyahu'yu engelledi.
AFP: Erdoğan, Netanyahu'nun Mısır'a gidişini önledi.
LIBERATION: Türkiye, Netanyahu'nun Mısır'a gitmesine engel oldu.
RTL: Netanyahu, Erdoğan'ın baskısıyla zirveye alınmadı.