Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç!

Türk savunma sanayisi, yerli ve milli projelerle küresel aktör haline geldi. Bayraktar TB2, Kızılelma, KAAN, TCG Anadolu ve Tayfun balistik füzesi gibi sistemler, hava, kara ve deniz gücünü artırıyor. Bu projeler, üretimden ihracata birçok alanda öne çıkıyor. İsrail merkezli Mako gazetesi Türkiye'nin hava ve deniz savunmasında gerçekleştirdiği başarılı denemelerin, Akdeniz ile Karadeniz’deki stratejik konumunu güçlendireceğini ve bölgesel güvenlik dinamiklerini "baştan yazabileceğini" belirtiyor.

İsrail merkezli Mako, Türkiye'nin savunma sanayisinde son dönemde gösterdiği ilerlemelere geniş yer ayırdı. Shai Levi'nin kaleme aldığı haberde, Türkiye'nin Mısır'daki Gazze ateşkesine arabuluculuk eden ülkeler arasında yer almasından ve askeri kapasitesini geliştirme yönündeki kararlı çalışmalarından bahsedildi.

Haberde Baykar tarafından tamamen milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın operasyonel olgunluğa yaklaşmakta olduğu ifade edildi. Eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilen testlerde, KIZILELMA'nın yerli üretim mühimmatlarla başarılı uçuşlar yaptığı belirtildi. Bu testlerin, hava-yer mühimmatlarının sistem entegrasyonunu ve ileride yapılacak canlı atış denemeleri öncesi kontrol mekanizmalarının uyumunu değerlendirmek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

"İHA'SI GELİŞTİREN SAYILI ÜLKELER ARASINA GİRECEK"
Haberde ayrıca, Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanıp geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN ile KIZILELMA'nın entegre şekilde görev yapmasının planlandığına dikkat çekildi. Bu sayede Türk Hava Kuvvetleri'nin hem insanlı hem de insansız hava platformlarını koordineli biçimde kullanabileceği ifade edildi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye bu sistemleri başarıyla entegre etmeyi başarırsa hem beşinci nesil savaş uçağı hem de gizli taarruz İHA'sı geliştiren sayılı ülkeler arasına girecek. Bu düzeye şu ana kadar yalnızca ABD ve Avustralya yaklaşabildi."

"TAM BAĞIMSIZLIK VİZYONU"
Uzmanlar, bu gelişmelerin Ankara'nın savunma alanında tam bağımsızlık vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtiyor. Haberde, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen kendi teknolojik kapasitesini hızla geliştirmesi dikkat çekici" değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki son görüşmelerin, Türkiye'nin yeniden F-35 programına katılımı için kapıyı aralayabileceği öne sürüldü.

"YENİ BİR SAYFA AÇILDI"
Mako'nun haberinde, Türkiye'nin deniz savunmasında elde ettiği başarılar da önemli bir yer tuttu. ASELSAN tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen GÖKSUR hava savunma sisteminin ilk canlı atış testi başarıyla tamamlandı ve bu gelişmenin "yeni bir sayfa açıldığı" şeklinde tanımlandığı aktarıldı. Karadeniz sahilinde yapılan testte, sistemin alçak irtifada hareket eden hedefi tam isabetle vurduğu bildirildi. Bu başarının Türkiye'nin hava savunma teknolojilerindeki olgunluğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

BÖLGESEL GÜVENLİK DİNAMİKLERİNİ BAŞTAN YAZACAK YERLİ VE MİLLİ GÜÇ
Haberde, GÖKSUR sisteminin önümüzdeki dönemde Türk donanmasının savunma ağına entegre edilmesinin beklendiği ve bu sayede çok katmanlı savunma stratejisinin önemli bir parçası olacağı belirtildi. Uzmanlar, bu gelişmelerin Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'deki stratejik konumunu güçlendireceğini ve bölgesel güvenlik dengelerini "baştan yazabileceğini" ifade ediyor.

