Haberde Baykar tarafından tamamen milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın operasyonel olgunluğa yaklaşmakta olduğu ifade edildi. Eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilen testlerde, KIZILELMA'nın yerli üretim mühimmatlarla başarılı uçuşlar yaptığı belirtildi. Bu testlerin, hava-yer mühimmatlarının sistem entegrasyonunu ve ileride yapılacak canlı atış denemeleri öncesi kontrol mekanizmalarının uyumunu değerlendirmek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç! (AA)

"İHA'SI GELİŞTİREN SAYILI ÜLKELER ARASINA GİRECEK"

Haberde ayrıca, Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanıp geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN ile KIZILELMA'nın entegre şekilde görev yapmasının planlandığına dikkat çekildi. Bu sayede Türk Hava Kuvvetleri'nin hem insanlı hem de insansız hava platformlarını koordineli biçimde kullanabileceği ifade edildi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye bu sistemleri başarıyla entegre etmeyi başarırsa hem beşinci nesil savaş uçağı hem de gizli taarruz İHA'sı geliştiren sayılı ülkeler arasına girecek. Bu düzeye şu ana kadar yalnızca ABD ve Avustralya yaklaşabildi."